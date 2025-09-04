Myriam Hernández analizó su carrera y reveló anhelo que tiene con Luis Miguel: «Voy a cumplir 60 años y lo digo con mucho orgullo»

Myriam Hernández estuvo presente en el programa Bravas de RadioActiva. Instancia en la que junto a Andrea Fuentes y Rosario Bravo recordó diversos hitos de su carrera, que la consolidan como una de las voces más destacadas del país.

La cantante nacional comenzó este 2025 con todo con su participación en el Festival de Viña 2025, donde logró llevarse Gaviota de Platino, uno de los premios más importantes del certamen,

«Fue un momento tan impactante para mí, porque yo en ese minuto solo miraba hacia el cielo, le agradecía a Dios y lloraba. Me caían las lágrimas de mirar a la gente gritar por esa gaviota de platino», señaló Myriam Hernández.

Y luego, en mayo, la querida artista marcó otro hito importante. Resulta que llevó a cabo un concierto en el Estadio Nacional, donde llegaron cerca de 40 mil personas. De este modo, se transformó en la primera mujer chilena en presentarse en dicho recinto.

«Con eso quería dejar en claro que las artistas chilenas podemos estar en ese escenario y que muchas debieran estar ahí también», indicó Myriam Hernández.

Además, en esta instancia también se refirió al Grammy a la Trayectoria que recibió en 2022. En este sentido, señaló que cuando el presidente los Grammys lo llamó «jamás me imaginé que era para contarme que me habían elegido para el Grammy a la trayectoria«.

De hecho, reconoció: «Me puse a llorar en ese minuto. Él me hablaba y yo lloraba, lloraba y lloraba. Hasta se puso a llorar él, se emocionó».

Myriam Hernández tiene 40 años de carrera y sigue cosechando éxitos.

«Voy a cumplir 60 años y lo digo con mucho orgullo. No me siento de 60, yo creo que esa es la clave», indicó.

Myriam Hernández y su sueño pendiente con Luis Miguel

En esta instancia, la artista habló de sus colaboraciones con Flor de Rap, Javiera Mena y Karen Paola.

«La música está para convivir. Para convivir con estilos que, si bien es cierto, son distintos, hay canciones en las que se pueden adaptar», señaló Myriam Hernández.

Además, reconoció algo que tiene pendiente en su carrera es hacer una colaboración con Luis Miguel. «Pero sé que no se va a dar nunca», indicó.