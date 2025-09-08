Remezón en TVN: Francisco Vidal renunció al directorio del canal estatal por este motivo

Recientemente, se dio a conocer que Francisco Vidal Salinas presentó su renuncia a su cargo como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

De este modo, su renuncia será oficial este martes 9 de septiembre.

Vale señalar que la decisión ocurrió después de las críticas por parte del candidato presidencial José Antonio Kast y de Cristian Valenzuela, quien estuvo anteriormente en el mismo cargo. Vale señalar que los cuestionamientos apuntaban a que el canal no garantiza pluralismo.

A través de una declaración difundida por TVN, Francisco Vidal indicó que su renuncia tiene el fin de evitar que se use su figura para criticar el trabajo del directorio y los periodistas del canal.

Las palabras de Francisco Vidal

«El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete directores que se coloque en cuestión su función en el canal», señaló.

Francisco Vidal señaló que «sostener que mi presencia en el directorio podría intervenir en la pauta o en algún espacio programático constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día»

Además, indicó que mientras ha estado en el cargo, ha tenido un compromiso «irreductible» con el pluralismo y la credibilidad del canal público. Además, destacó la función de los trabajadores y sindicatos de TVN en todo Chile.

«Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile. Unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad», indicó. De este modo, destacó que la misión del canal es importante para «fortalecer la democracia».