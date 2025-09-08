Carabineros allanan casa de famoso cantante chileno en Chicureo en medio de operativo por drogas

Durante la tarde de este lunes 8 de septiembre, Carabineros llevó a cabo allanamientos en 19 viviendas de la Región Metropolitana. Y una de estas fue en el domicilio del reconocido cantante urbano Jere Klein, en la comuna de Colina. Es concreto en el sector de Chicureo.

Este procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación contra banda vinculada al tráfico de drogas.

De este modo, según informó T13, se realizaron allanamientos en 18 domicilios en Cerro Navia y uno en Chicureo (el de Jere Klein).

En conversación con La Tarde es Nuestra, la capitán María Belén Galáz explicó que se está investigando a una organización criminal de chilenos con antecedentes de tráfico de estupefacientes.

Vivienda de Jere Klein fue allanada en medio de operativo

Además, la funcionaria dio a conocer que se registró la casa del cantante. «No mantiene orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble», detalló.

«Se mantenían los medios de prueba, por ende, el Ministerio Público autorizó la orden de registro», explicó María Belén Galáz.

Asimismo, la capitán indicó ahora, Jere Klein está «fuera de este país, trabajando en lo que todo el mundo conoce. Se encontraba vinculado a esta organización criminal liderada por un chileno. Todos ellos con antecedentes por tráfico de drogas y armas».

«Esta organización criminal, aparte de tener vínculos de amistad, también algunos de ellos son familiares, hermanos, pareja», añadió.

En tanto, con respecto a las viviendas que se registraron en la comuna de Cerro Navia, Galáz expresó: «Efectivamente en este lugar se podrían haber grabado videos del cantante urbano, que sube a sus redes sociales y vehículos también que son investigados».