Daniela Aránguiz recibió lamentable noticia que la obligó a salir de Chile: «Qué dolor más grande»

Recientemente, que Daniela Aránguiz enfrento una compleja situación. Resulta que recibió una trágica noticia, la que hizo que tuviera que salir de manera urgente del país

La popular figura de televisión, dio a conocer que tuvo que viajar a Brasil debido a una triste razón. En concreto, fue para despedirse de una persona que tuvo gran importancia en su vida.

Se trata ni más ni menos que del padre de su amiga Mari Seraphim, quien la recibió con gran cariño cuando ella vivió en Brasil.

«Ya lista para viajar, esta vez no son vacaciones y creo que nunca me subí a un avión tan triste», partió señalando Daniela Aránguiz a través de su cuenta de Instagram.

«Esta es mi primera vez porque me voy a despedir por última vez de alguien que me abrió las puertas de su casa como si fuera una hija más», añadió.

Además, expresó: «Alguien que me cocinaba mi arroz de braga cada vez que estaba en Brasil, alguien que me quería como una hija».

La triste despedida de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz agradeció el cariño que le tenía el hombre. «Siempre tuve un lugar en su mesa para Semana Santa, Navidad, Fiesta Junina y todas las celebraciones especiales, ahí tenía mi puesto en la mesa familiar y no solo yo, sino mis hijos también», expresó.

«Que difícil despedirme de ti tío, que difícil ir a tomar la mano de mi hermana, amiga», agregó la exparticipante del reality Tierra Brava.

«Que dolor más grande, eres mi papá brasilero, el que llamaba y corría por mí, te extrañaré», finalizó.

