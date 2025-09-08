Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres sorprendió en TVN con nuevo pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias

Falta un poco más de una semana para que se lleven a cabo las tan esperadas Fiestas Patrias. Celebraciones, en la que las familias y amigos suelen juntarse para disfrutar de comida típica, juegos y diversas actividades al aire libre. De este modo, existe incertidumbre sobre si es que en esta fecha se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana.

Y durante esta mañana, en el espacio «24 Horas Tu Mañana», el que es conducido por Carla Zunino, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, entregó su pronóstico del tiempo.

En este sentido, tras darle la bienvenida al especialista, la comunicadora le preguntó inmediatamente sobre el panorama que se espera para las Fiestas Patrias.

De este modo, el meteorólogo de TVN, indicó que «hay un adelanto en cuanto a la pregunta ‘¿irá a llover?'».

«El 18 lo vemos solamente con nubes, sin lluvias. 17, 18, 19 y 20 sin lluvias en la Región Metropolitana», reveló Iván Torres.

Además, el especialista señaló que para el Litoral Central se espera un panorama similar. De este modo, quienes están pensando en ir a la playa podrán hacerlo sin preocupación por posibles precipitaciones.

No obstante, Iván Torres dio a conocer que en otros sectores del país sí podía haber lluvia en Fiestas Patrias. En concreto, el sistema frontal «podría afectar a la Región de Los Lagos y tal vez el 17 llegar hasta la Región del Biobío. 18 y 19 no debería llover en esa zona, solamente hacia el sur».

Posteriormente, el meteorólogo señaló que «pronosticamos días sin lluvia. 17, 18, 19 y 20 de este mes acá en la capital. Nubes sí, pero todavía no sabemos las temperaturas máximas y mínimas».

Lluvia en la Región Metropolitana: ¿Se podrían registrar precipitaciones durante esta semana?

Por otro lado, de acuerdo al pronóstico de Iván Torres, el miércoles se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana. Sin embargo, solamente en la precordillera, por lo que no llegaría al centro de Santiago.