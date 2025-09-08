Karol Lucero toma drástica decisión tras polémica infidelidad a Fran Virgilio: «Voy y vuelvo»

Karol Lucero ha estado en el centro de atención después de confirmar que le fue infiel a su esposa Fran Virgilio.

Y recientemente, el comunicador dio a conocer que tomó una inesperada decisión. Resulta que a través de redes sociales reveló que se fue de Chile y que tiene el objetivo de buscar «ayuda profesional y emocional».

«Hoy comienzo un viaje de introspección. He dudado mucho de mí, y precisamente por ello voy por ayuda profesional y emocional que me permita corregir aspectos de mi vida que no entiendo y que debo superar», indicó Karol Lucero, quien compartió una fotografía desde un avión.

Karol Lucero reveló que se va de Chile

«Sé que quien engaña a la persona que ama causa un gran daño y al mismo tiempo se traiciona a sí mismo. Ese es mi desafío, reconocer que mi mala e injustificada decisión no fue reflejo de mi verdadero carácter, sino de un momento en que me perdí y tiré por la borda todo lo que había construido; no soy el primero ni seré el último que se enfrenta a esto y lo superaré», señaló el exparticipante de Yingo en su cuenta de Instagram.

«En las últimas semanas, he estado navegando en una tormenta emocional difícil de sobrellevar y que parece no terminar. Necesito perdonarme por haber perdido el vínculo que siempre soñé y reconstruirme desde mi interior antes de intentar buscar una solución. Entiendo que no puedo elegir las pruebas de la vida, pero sí cómo enfrentarlas», agregó Karol Lucero.

El joven también le agradeció a quienes le han apoyado. En tanto, con respecto a las personas que lo critican, mencionó: «Pueden dejar sus recetas, promocionar sus pymes o, si prefieren; a los de ‘vidas perfectas’, aprovechar el espacio para descargar su rabia acumulada que les pesa tanto, si eso les ayuda y hace sentir mejor».

«Al final todos necesitamos terapia; algunos la encuentran escribiendo en comentarios de manera gratuita a alguien que ni conoce. La opinión negativa de los demás deja de ser mi problema», añadió Karol Lucero.

Por otro lado, para finalizar, el comunicador señaló: «Voy y vuelvo».

Vale señalar que si bien Karol Lucero, no entregó mayores detalles sobre su destino, en Que te lo Digo indicaron iría a un retiro espiritual en Costa Rica.