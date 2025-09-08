Latife Soto lanza impactante predicción de cara a las elecciones presidenciales: «Una carrera sucia»

Recientemente, la tarotista Latife Soto generó gran sorpresa en el programa que comparte con José Antonio Neme. Instancia en la que lanzó una inesperada predicción con respecto a la fase final de la carrera presidencial.

«Estoy sacando cartitas para Chile, para que veamos lo de los presidenciables», señaló la guía espiritual.

Es importante señalar que según las recientes encuestas, Jeannete Jara y José Antonio Kast van arriba de otros candidatos como Evelyn Matthei o Johannes Kaiser. No obstante, de acuerdo a Latife Soto, este panorama podría cambiar en esta recta final.

Latife Soto lanza inesperada predicción de cara a las elecciones

En conversación con José Antonio Neme, la tarotista señaló: «A la cabeza va Jara, pero ojo, va ir bajando igual que Kast».

Frente a esto, el rostro de Mega se refirió al presagio que lanzó la guía espiritual.

«La gente está un poquito descontenta con la campaña, ha sido demasiado triste, no hemos hablado de ninguna propuesta de fondo, estamos hablando de puras pelotudeces y con información falsa. Vomitivo», indicó Neme.

En tanto, Latife Soto señaló: «Jara va ir en bajada, Kast también va a ir bajando, Matthei se mantiene. Vamos a tener noticias, pero por otro lado… se van a ir peleando, será una carrera sucia, porque se preocupan de eso y no de lo que la gente necesita. Parece que no les interesa».

«Ellos no escuchan, se están peleando entre ellos, se están amarrando entre ellos, no les importa y a mí me preocupa mucho, porque los veo muy desconectados con lo que está pasando a nivel país», agregó la tarotista.

Finalmente, Latife Soto indicó que «ellos están pendiente de bajar al que está más alto, aunque sea con un invento».

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por José Antonio Neme (@jananeme)

También te podría interesar: «Nos tenemos mucho amor y cariño»: Ignacia Michelson y Diego Venegas confirmaron su relación fuera del reality