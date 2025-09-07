«Nos tenemos mucho amor y cariño»: Ignacia Michelson y Diego Venegas confirmaron su relación fuera del reality

El concierto sinfónico de Pablo Chill-E, dirigido por Gabo Paillao, tuvo, además de una gran cobertura y transmisión televisiva, una alfombra roja con personajes del espectáculo y la farándula.

Entre ellos, llamó la atención de Ignacia Michelson y Diego Venegas, participantes del reality de Canal 13, Mundos Opuestos. La pareja, que ha brillado en el encierro, no había tenido hasta el momento ninguna aparición pública.

Ignacia Michelson y Diego Venegas confirmaron su relación fuera del reality

Como el reality de Canal 13, Mundos Opuestos, tiene un gran desfase en comparación a la realidad, gran parte de los participantes ya se encuentra fuera del encierro.

Tal es el caso de Ignacia Michelson y Diego Venegas, quienes se conocieron en el programa y tuvieron una especie de relación dentro del encierro.

A pesar de que en el reality siguen en competencia, ya fueron vistos públicamente fuera del formato, la noche de este sábado. La pareja apareció en la antesala del Red Bull Symphonic de Pablo Chill-E, que contaba con un desfile y una alfombra roja.

En la instancia, fueron entrevistados por TVN, e Ignacia Michelson aprovechó de revelar la noticia: «Me pidió pololeo, hace como un mes«.

«Los tres primeros meses son los mejores, la etapa de enamoramiento«, agregó Michelson.

Tras confirmar su relación, Diego Venegas complementó a la chica reality: «Después el amor se transforma. Nos tenemos mucho amor y cariño«.

