«Para mí, siempre va a ser un ídolo»: Sammis Reyes se refirió al «ninguneo» de Claudio Bravo en redes sociales

Hace unos días, se hizo viral el comentario de Claudio Bravo en alusión a Sammis Reyes, lo que los usuarios en redes tildaron como un ninguneo al ex NFL.

Ahora, Sammis Reyes se refirió públicamente al hecho, y le respondió al capitán de la generación dorada.

Sammis Reyes se refirió al «ninguneo» de Claudio Bravo en redes sociales

En un comentario en Instagram, Claudio Bravo arremetió contra Sammis Reyes: «Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación«.

«Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún cuando llevan con naturalidad y sin aspavientos», agregó el connotado arquero.

«Y el mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo. Va de la mano de forma natural», cerró Claudio Bravo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Sammis Reyes se refirió al comentario del bicampeón de América:

«No sé si él habrá sido sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos y si te va mal en uno, te cambias a otros. En la NFL es un monopolio, solo hay 32 equipos y en cada equipo hay dos o tres jugadores de mi posición. Esos son todos los espacios que existen en el mundo. Y no cualquier llega ahí«.

«Yo te digo algo, Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos», agregó.

Para cerrar, Sammis Reyes declaró: «Y sin importar lo que diga de mí, yo lo único que le digo a él es que es un grande, que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile«.

