Romería en Santiago: Estos son los cortes de calles y desvíos que afectan a la capital este domingo

Este domingo es la Romería al Cementerio General, una movilización en homenaje a los detenidos desaparecidos y las víctimas de la dictadura.

Según señaló Carabineros en su cuenta de X, la marcha comenzará en Plaza Los Héroes y avanzará por las calles Morandé, Agustinas, San Antonio y avenida Recoleta, hasta llegar al cementerio. Los desvíos y cortes de calles regirán entre las 9:00 y las 15:00 horas de este domingo.

Estos son los cortes de calles y desvíos que afectan a la capital este domingo

Es por esto, que la institución detalló los cierres de calles y desvíos producto de la Romería al Cementerio General.

Desde el oriente al poniente, se desviará en Providencia por Manuel Montt, Curicó, Vidaurre, Sazié y Vergara, para luego volver a la Alameda.

Por su parte, los vehículos particulares podrán transitar por Salvador, Marín, Eleuterio Ramírez y Vergara, hasta volver a la Alameda.

En caso contrario, desde el poniente al oriente, los buses que van por la Alameda deberán pasar por avenida España hacia Blanco Encalada, Tupper y avenida Matta. Respecto a los automóviles, deberán ir por Almirante Latorre, Club Hípico, Ercilla, Tupper, El Parque, avenida Matta y Santa Rosa, hasta llegar a Diagonal Paraguay.

Por otro lado, de norte a sur, la locomoción colectiva se irá en Recoleta a la altura de Dorsal, desviándose por Fermín Vivaceta hasta llegar a avenida Santa María. En el caso de los vehículos, deberán circular por avenida México, Santa Laura, Independencia y Domingo Santa María, para luego regresar a Fermín Vivaceta y continuar por avenida Santa María.

En caso contrario, de sur a norte, la ruta para buses y vehículos sería la misma, Loreto, avenida Perú y El Salto, para después reingresar a Recoleta.

