«Soy capaz de retirarme…»: Aseguran que Cony Capelli dejaría «Fiebre de Baile» si Daniela Aránguiz entra al programa

Una nueva polémica apareció hace un par de días, esta vez, entre Cony Capelli y Daniela Aránguiz. Resulta que el debate sobre la situación de Juan David Rodríguez, quien negó su paternidad a pesar del examen de ADN, y tuvo una cuestionable actitud, provocó una reacción en la ex Mekano.

Las declaraciones de Daniela Aránguiz al respecto no pasaron desapercibidas, y Cony Capelli trató sus palabras de «vergonzosas».

Aseguran que Cony Capelli dejaría «Fiebre de Baile» si Daniela Aránguiz entra al programa

Todo comenzó en Sígueme, de TV+, cuando la panelista, Daniela Aránguiz, se refirió a la polémica situación de Juan David Rodríguez: «Yo creo que se metió muchas cosas por la nariz que le hicieron muy mal, y tiene cosas cerebrales que aun así no lo entiendo».

Estas declaraciones no le parecieron a Cony Capelli, que después declaró lo siguiente: «Creo que una cosa es lo que uno haga siendo padre y otra cosa es burlarse de una enfermedad que es tan terrible, que ataca a tanta gente«.

Fiel a su estilo, Daniela Aránguiz no se quedó callada, y le respondió a la bailarina: «Para mí, Daniela Aránguiz, una enfermedad es algo que tú no eliges tener, como un cáncer o una enfermedad al riñón. Las adicciones, las drogas, es una elección que tú tomaste al entrar ahí«.

Ahora, en el programa Zona de Estrellas, la periodista Paula Escobar soltó una exclusiva, supuestamente, desde el entorno de Cony Capelli: «Me enteré también que Cony Capelli habría dicho lo siguiente: ‘Si Daniela Aránguiz llegase a ser jurado del programa que ya estoy confirmada, soy capaz de retirarme’».

«Cómo podría Daniela Aránguiz evaluarla en el baile. Y eso es lo que dice ella: ‘con qué objetividad me va a evaluar’ (…) La Cony siente que aquí hay una cosa personal«, agregó.

«Entonces lo que dice la Cony, por eso estoy parafraseando lo que dice ella según el círculo. ‘Yo no estoy para eso, prefiero irme al reality de Mega, donde probablemente esté más tranquila’. Y que Daniela Aránguiz no la va a evaluar con objetividad que ella quiere«, cerró la periodista.

