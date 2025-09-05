Pangal Andrade llegó a Mundos Opuestos y sorprendió tras confesar quién era su amor platónico: «No me llamaste nunca»

En una reciente versión del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, Pangal Andrade generó gran sorpresa tras tener una inesperada aparición en el programa.

El deportista llegó hasta el encierro en un caballo y dio a conocer que el motivo de su presencia era ayudar a un equipo

«Vengo a reforzar un equipo. Voy a conocer las casas y a decidir para cuál me voy», comenzó señalando Pangal Andrade.

Además, el participante de diversos realities chileno habló del equipo Féniz. «Están ganando heavy y allá son más hombres», señaló.

Ante esto, Marlen Olvari indicó: «Somos más maduros y siento que nos comunicamos mejor».

Posteriormente, Pangal Andrade le señaló al equipo que «vienen a ganar»-

Asimismo, mencionó que «si ustedes tienen esa mentalidad, hay que dejar afuera todo lo que es familia, olvidarse y mentalizarse en esto. Esto es una montaña rusa y lo más importante es el apoyo del equipo».

Luego, conversando con Pangal, Marlen Olivari le señaló que ha sido nominada en siete oportunidades en el programa de telerrealidad. Frente a esto, en tono de felicitaciones, el deportista le señaló: «Y te has salvado».

La sincera confesión de Pangal Andrade en su inesperada aparición en Mundos Opuestos

Además, en esta oportunidad, Pangal Andrade hizo una sincera confesión, que sin duda sorprendió a más de un participante de Mundos Opuestos. «Cuando era joven, la Marlen era mi amor platónico», se sinceró.

Frente a esto, la showoman le respondió de manera coqueta: «¿Cómo no me llamaste nunca?»

También te podría interesar: Polémica en Canal 13: Despidos, salidas y drásticos cambios sacuden a la estación televisiva