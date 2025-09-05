A pesar de que todavía estamos en pleno periodo de invierno, próximamente se llevará a cabo un nuevo cambio de hora en chile, el que significará el inicio del horario de verano.

Vale señalar que el anterior ajuste horario se realizó el primer semestre. Exactamente, el sábado 5 de abril, cuando inició a regir el horario invernal.

Por otro lado, cabe destacar que el invierno termina oficialmente el 22 de septiembre. Fecha en la que comienza la primavera.

Cambio de hora en Chile 2025: ¿Cuándo es y se adelanta o atrasa el reloj?

Próximamente, se va a llevar a cabo un nuevo cambio de hora en Chile, el que es esperado por muchas personas, ya que dará inicio al horario de verano.

Este nuevo ajusta se va a realizar este fin de semana. En concreto este sábado 6 de septiembre. Instancia en la que los relojes se adelantarán 60 minutos.

El cambio de hora se desarrollará a las 23:59/00:00. En este momento pasarán a ser las 01:00 horas. De esta manera, en esta noche habrá «una hora menos para dormir».

Vale señalar que con este ajuste se va a empezar a oscurecer más tarde. Esto es recibido positivamente por muchas personas, ya que se podrá disfrutar por más tiempo de la luz natural por las tardes.

Es importante aclarar que este cambio de hora no se aplicará en todo Chile.

Resulta que ni en la Región de Magallanes ni en el Territorio Chileno Antártico se aplica esta medida. En este sentido, estos territorios seguirán con su horario normal, el que está en vigencia a lo largo de todo el año.

Cabe destacar que la Armada dispone del sitio web horaoficial.cl, en el que se puede revisar la hora de los diversos sectores del país.

