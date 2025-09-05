Ignacia Antonia lanza inesperado llamado a sus seguidores por polémicos comentarios de su ex: «Háganlo por mi hija, por favor»

En estos momentos, Ignacia Antonia y su pololo Bastián D’Amonte, más conocido como AK4:20 se encuentran en la espera de su primera hija. Vale señalar que la influencer tiene seis meses de embarazo.

Y recientemente, a través de un live en TikTok, la joven hizo un importante llamado a sus seguidores, después de que se viralizaran unas polémicas palabras de su expareja Kevlex con respecto a su embarazo.

Resulta que comenzó a circular un registro en el que el influencer ecuatoriano fue consultado con respecto al momento que está viviendo Ignacia Antonia.

«Está bien, mientras ella sea feliz, está bien (…) Me hubiera gustado tener una familia con ella, pero tuvimos muchos problemas», indicó el joven en esta oportunidad.

Sin embargo, esto no es todo. El tiktoker hizo una declaración que generó gran polémica. «Solo puedo decir que no es el primer hijo de Ignacia», indicó.

El llamado de Ignacia Antonia a sus seguidores

Frente a esto, en una transmisión en vivo de la joven, sus seguidores le preguntaron por los comentarios que hizo su ex.

En este sentido, Ignacia Antonia hizo un llamado para sus seguidores. «¿Me hacen un favor?¿Podemos todos olvidar que yo tengo ex? Me da mucha vergüenza que ustedes sepan que él es mi ex», señaló.

Además, añadió: «Finjamos todos que yo no tengo ex. Gracias sería increíble, por favor».

De este modo, la tiktkoker que está esperando a su primera hija junto a AK4:20 mencionó: «Imagínense cuando mi hija sea grande y me diga: ‘Mamá, ¿cómo pudiste estar con él?’. ¡Qué vergüenza! Me va a dar más vergüenza aún».

«Sería el mejor regalo de cumpleaños que me podrían hacer en mi vida. Si no lo hacen por mí, háganlo por mi hija, por favor. Ella no tiene por qué saber los errores que cometió su madre», concluyó.