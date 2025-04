«Yo misma les aviso»: Ex chica reality rompió el silencio tras los rumores de supuesto romance con Gary Medel

Hace solo unos días, Vasco Moulian aseguró en Primer Plano, que el bicampeón de América con la selección chilena, Gary Medel, tendría nueva conquista. Se trata de la comunicadora venezolana Carlyn Romero, que también participó de la segunda temporada de Gran Hermano y en Top Chef VIP, de Chilevisión.

Según el panelista de Primer Plano, la pareja estaría recién comenzando el romance, hace un par de meses, y habrían sido vistos en un restaurante en la capital.

Ex chica reality rompió el silencio tras los rumores que la vinculaban a Gary Medel

Carlyn Romero, utilizó un particular recurso en sus redes sociales para referirse a su situación amorosa, y los rumores que la vinculan a Gary Medel.

La ex chica reality hizo un sketch con un audio que decía lo siguiente: «Yo llegué un día, me desperté y dije ‘tranco esa puerta’. No quiero nada con hombres, yo solita conmigo, solita con mi soledad y soy amiga propia de mi soledad. Libre. Quiero tener libre alber… albedrío».

«Que yo me pago y me cobro, y veo yo misma mi cuenta. Pago y me devuelvo mi plata yo misma… Y si me río, me río, y si me dan ganas de llorar, lloro, y me pago y me devuelvo, y quiero estar sola en la vida, sin nadie que me diga nada«, agregó la comunicadora.

Para cerrar, Carlyn Romero puso un mensaje en la descripción que dio por cerrada la situación: «Cuando haya novedades, yo misma les aviso«.

Por otro lado, Gary Medel no se ha referido públicamente al rumor que soltó Vasco Moulian el pasado domingo en Primer Plano.

