Impacto en el mundo del deporte: Boxeador muere tras desplomarse en pleno combate

Recientemente, se conoció una noticia sacudió al mundo del boxeo. Hablamos de la muerte de Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, quien falleció durante un combate.

Este trágico hecho, se desarrolló el fin de semana pasada. Instancia en la que el deportista nigeriano se desplomó en plena pelea. En esta oportunidad se enfrentaba al ghanes Jon Mbanugu, en la velada Fight Night 15 de la Liga Profesional de Ghana.

Vale señalar que se han compartido registros del momento. De este modo, se puede ver que el boxeador africano, quien tenía 31 años, se cayó de manera inesperada. Posteriormente, se generó gran preocupación en los árbitros y presentes.

Incluso el juez del combate hizo el conteo para ver si Gabriel Oluwasegun Olanrewaju se ponía de pie. Sin embargo, al darse cuenta de la gravedad hizo ingresar a personal médico para que el deportista pudiera ser atendido.

Finalmente, el boxeador falleció cerca de 30 minutos después haber llegado a un centro médico.

Nigerian boxer, Gabriel Oluwasegun Olanrewagu has tragically passed away after suffering a fatal seizure, during a boxing match against Ghana’s John Mbanugu, at the Bukom Boxing Arena last night. pic.twitter.com/CZes74L8PS

— SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) March 30, 2025