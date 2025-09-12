Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres cuenta la firme sobre las probabilidades de precipitaciones en Santiago durante Fiestas Patrias

Faltan solamente días para las tan anheladas Fiestas Patrias 2025 y mucha gente tiene dudas con respecto a si es que se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana durante estas jornadas en las que se suelen llevar a cabo actividades y panoramas al aire libre.

En este sentido, durante la mañana de este viernes 12 de septiembre, en «Buenos Días a Todos» el meteorólogo Iván Torres reveló su pronóstico del tiempo para Santiago y se refirió a las probabilidades de que se desarrollen precipitaciones en el transcurso de las tan esperadas celebraciones.

De este modo, el especialista descarto lluvia en la Región Metropolitana para el 18. «Va a estar con nubes en la tarde, la mañana lo más probable es que tenga muy poca nubosidad», indicó.

Posteriormente, señaló: «El día 19 tenemos más nubes» y «podrían haber precipitaciones«. Sin embargo, indicó que esto es más posible que ocurra «en la madrugada del día 20», pero, se podría adelantar. Además, mencionó que se trataría de algo débil.

En este sentido, Iván Torres indicó: «En lo personal, no creo que pase nada el 19. Eso es lo que yo creo, pero cuando uno es más objetivo, tiene que ver que hay una situación de altura. Pero, yo veo que cada vez se debilita más».

Además, el especialista de TVN aclaró: «Si llegase a ocurrir algo para el día 20, sería en la madrugada y tal vez en el sector de la precordillera, en la tarde, pero muy poco. Estamos hablando de algunos milímetros».

Iván Torres revela el tiempo para los próximos días en Santiago

El meteorólogo de TVN reveló en su pronóstico del tiempo en Santiago que hoy, viernes 12 de septiembre, la temperatura máxima llegaría a 24 grados.

Mientras que para mañana, sábado 13 de septiembre, la temperatura más alta sería de 19 grados y la más baja de 8. En tanto, durante el domingo de esta semana, la máxima sería de 19 grados y la mínima de 7.