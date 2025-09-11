Lluvia en la Región Metropolitana: Eduardo Sáez reveló los días en que se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago

Durante los últimos días se han registrado días con temperaturas sobre 20 grados en la capital del país. Sin embargo, esto podría cambiar próximamente. De hecho, se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana en el transcurso de esta semana.

Durante la mañana de este jueves, el meteorólogo de CHV, Eduardo Sáez, entregó su pronóstico del tiempo en Santiago para los próximos días en la capital del país.

De este modo, el especialista indicó que este domingo 14 de septiembre «llega mayor concentración de nubes». Además, señaló que «hay una posibilidad de precipitaciones en la cordillera». Sin embargo, se trataría solamente de unas gotas.

Vale señalar que Eduardo Sáez dio a conocer que para mañana, viernes 12 de septiembre, se espera una máxima de 24 grados y una mínima de 7 grados en la capital del país. En tanto, durante el sábado la temperatura más alta sería de 22 grados y la más baja de 9.

Mientras que en el transcurso del domingo de esta semana, la máxima llegaría a 19 grados y la mínima a 8 grados.

¿Se espera lluvia en la Región Metropolitana para las Fiestas Patrias?

Por otro lado, tras ser consultado sobre el panorama para las Fiestas Patrias, el meteorólogo de CHV señaló que todo parece indicar que el «18 va a estar en calma».

Sin embargo, durante el 19 «llegaría un sistema frontal que sería bastante activo desde la región de O’Higgins hacia el sur y es muy probable que en la tarde noche del viernes hacia la madrugada tengamos una lluviecita acá en el centro de la capital».

Además, el especialista indicó que todavía no se sabe bien cuánta agua podría caer durante esta lluvia en la Región Metropolitana.

