Alejandro Arriagada llegó a RadioActiva para entregar detalles sobre La Gran Fonda de Chile

¡La Gran Fonda de Chile se viene con todo! El evento contará con la participación de reconocidos artistas. Se presentarán Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Cachureos, Los Viking 5, Los Charros de Lumaco, José Alfredo Fuentes, Germain de la Fuente, Nickoog CLK, Lucky Brown, King Savagge y más.

Las entradas están disponibles a través de Ticketplus. Los valores son de $16.000 general y $13.000 para niños y adultos mayores.