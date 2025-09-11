Reconocido cantante muere tras ser baleado en plena vía pública: todo comenzó por discusión con un vecino

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido al mundo de la música. Resulta que se confirmó que un conocido cantante urbano fue asesinado en Montevideo después de discutir con un vecino.

Se trata Kevin Almada, conocido en el mundo de la música como «Negrito Kevin», quien tenía 22 de años de edad.

El joven cantante, quien alcanzó gran popularidad por su canción «A lo baraja» falleció en la noche de este miércoles tras un inesperado incidente en la capital de Uruguay.

Muere reconocido cantante urbano tras discusión con su vecino

Según han informado medios locales, el conflicto entre el cantante y su vecino comenzó en la puerta de su casa, en el barrio Tres Ombúes.

Y de acuerdo a CHV Noticias, luego de que se escucharon diversos disparos, vecinos llamaron a la policia. De este modo, cuando los funcionarios llegaron al lugar de los hechos encontraron a Kevin Almada sin vida y con al menos seis impactos de bala.

Posteriormente, el presunto homicida se entregó y quedó en manos de la justicia.

Es importante señalar que «Negrito Kevin» también era reconocido en redes sociales. De hecho, tenía 53 mil seguidores en Instagram y 35 mil en TikTok. Además, recientemente había compartido un post con la camiseta de Universidad Católica.

El joven se hizo conocido por la canción «A lo baraja», la que suma millones de reproducciones plataformas digitales.

De acuerdo a CHV Noticias, Kevin Almada tenía una presentación programada para los próximos días. Específicamente para el 20 de septiembre en Trinidad Fest, en Flores, Uruguay.