Pilo Tejada reveló el misterio detrás del éxito mundial «Sopa de Caracol»: el verdadero significado de «watanegui consup»

Pilo Tejada, creador y voz de la reconocida agrupación hondureña, Banda Blanca estuvo presente en «Bravas» de RadioActiva después de 33 años de su presentación en el Festival de Viña del Mar de 1992.

En esta instancia, el artista recordó su participación en el prestigioso certamen y cómo su icónica canción «Sopa de Caracol» fue recibida por el público.

De este modo, Pilo Tejada aprovechó su visita a la 92.5 para aclarar uno de los grandes misterios sobre su gran éxito.

Resulta que el cantante de Banda Blanca explicó que la parte de «Sopa de Caracol» que muchos pensaban estaba en inglés o que eran palabras inventadas, en realidad es idioma garífuna, el que es hablado por la comunidad negra en la costa atlántica de Honduras.

De este modo, señaló que «watanegui consup» significa «quiero tomar sopa». Mientras que «luli ruami wanaga» se traduce en «quiero seguirla disfrutando».

El éxito de «Sopa de Caracol»

Además, en esta instancia, Pilo destacó como la icónica canción logró traspasar fronteras y alcanzar gran éxito a nivel mundial.

«Tengo de 55 años de carrera artística, toda una generación ha escuchado mi música, la ‘Sopa de caracol’ la he grabado con diferentes artistas, la han grabado diferentes artistas, entonces es una canción muy representativa de Honduras», señaló el cantante.

Además, tras ser consultado con respecto a si le gustaría volver a presentarse en el Festival de Viña, Pilo Tejada respondió positivamente.

«Claro que me gustaría y sabe que me gustaría presentar la canción ‘Sopa de Caracol’ porque es una canción que ha hecho historia y continúa en historia», indicó.

En este sentido, señaló que le gustaría «hacerle un homenaje, porque esta canción no solo la bailan en Honduras, la bailan en Europa, en Dubái».

«Y esta canción salió el éxito grande desde Chile», añadió.

Además, el cantante de Banda Blanca señaló que va a grabar una nueva canción en Chile, la que se llamará «Sopita de Pescado».

Por otro lado, Pilo Tejada señaló que tiene varias presentaciones para los próximos días. El 15 de septiembre se presentarán en La Cisterna, el 17 en la Blondie, entre otros shows que tienen programados.