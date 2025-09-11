Impacto por muerte de guardia de zoológico tras ser atacado por leones: visitantes presenciaron el trágico hecho

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto. Resulta que se dio a conocer que un grupo de leones de un zoológico en Tailandia atacaron a uno de los guardias del recinto, lo que generó que este muriera.

Vale señalar que esta trágica situación fue presenciada por decenas de personas que se encontraban de visita en el lugar.

Por otro lado, el hombre que perdió la vida, es un empleado del zoológico, el que tenía más de 30 años de experiencia.

Guardia de zoológico muere tras ser atacado por leones

Esta trágica situación ocurrió en Tailandia. En concreto en el Safari World Bangkok, el que es uno de los zoológicos más grande de Asia. Acá se encuentran leones, tigres, osos y más animales salvajes, a los que los visitantes del recinto pueden acercarse.

Según el medio La República, las autoridades dieron a conocer que este lamentable hecho sucedió cuando el cuidador bajó de un vehículo, en el cual se transportaba junto a turistas. Instante, en el que lo atacaron entre seis o siete leones.

«Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales. Permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó», señaló una de las personas que presenció este trágico hecho.

