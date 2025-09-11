Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres revela qué días de Fiestas Patrias se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago

Cada vez falta menos para el inicio de las tan esperadas Fiestas Patrias. Instancia en la que se suele disfrutar de distintas actividades y panoramas al aire libre. De este modo, mucha gente se pregunta si es que durante estos de días se desarrollará lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, durante la mañana de este jueves, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, volvió a actualizar su pronóstico del tiempo para la capital del país de cara a estas celebraciones.

De este modo, tras ser consultado sobre la posibilidad de lluvia en la Región Metropolitana para Fiestas Patrias, el especialista señaló: «Hay incertidumbre».

De este modo, indicó que el jueves 18 de septiembre será un día nublado. Además, mencionó que durante el 19, jornada en que se desarrollará la parada militar, también habrá nubosidad y posiblemente se desarrollen temperaturas menores a 20 grados. Sin embargo, no hay certeza de que se desarrollen precipitaciones.

Además, Iván Torres indicó que para el 20 de septiembre existen posibilidades de que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana. Incluso, esta se podría adelantar al 19, aunque, hay incertidumbre al respecto.

«Yo creo que hay un 40% de probabilidades de precipitación para el día 20», indicó el meteorólogo de TVN.

Por otro lado, el profesional indicó que en el caso de la región del Biobío y más al sur, las lluvias llegarían al final del 18 de septiembre, las que se extenderían hasta el 19.

En tanto, Iván Torres señaló que para la zona norte no se esperan precipitaciones durante las Fiestas Patrias.

¿Cómo estará el tiempo durante este fin de semana en Santiago?

De acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago entregado por Iván Torres, para este viernes 12 de septiembre, se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 7.

En tanto, durante el sábado 13 de septiembre la máxima llegaría a 20 grados y la mínima a 8 en la capital del país.

Mientras que en el transcurso del domingo 14 de septiembre, la temperatura más alta alcanzaría los 19 grados y la más baja 7 en Santiago, según Iván Torres.