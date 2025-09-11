Pamela Díaz impacta tras confesar infidelidad en vivo: involucró a un amigo cercano y la reacción de su pareja sorprendió a todos

En una reciente versión de «Hay que Decirlo» de Canal 13, Pamela Díaz sorprendió tras entregar una inesperada confesión. Resulta que reveló una antigua infidelidad.

Esto ocurrió cuando en el espacio televisivo estaban conversando sobre la relación entre Fabricio Vasconcellos y Mariela Román. De este modo, comenzaron a hablar con respecto a las infidelidades.

«Yo una vez confesé que fui infiel. Se lo dije», señaló Pamela Díaz sin revelar su identidad. Como era de esperarse, esta situación generó gran impacto en los panelistas, quienes quisieron conocer más detalles al respecto,

De este modo, «La Fiera» comenzó señalando que «se lo dije porque yo ya estaba separada y era algo que tenía que decir».

Posteriormente, la conductora de «Hay que decirlo» generó gran impacto tras revelar que la infidelidad fue con un amigo cercano a la pareja que tenía en dicho periodo.

Pamela Díaz impacta tras revelar infidelidad

La popular comunicadora señaló que confesó todo. «Le dije: ‘mira, tú tienes que saber que no te puedes juntar más con esa persona. Y esa persona es un muy buen conocido tuyo. Y yo tuve una cosa poquita (con él)«, indicó.

En este sentido, Pamela Díaz reveló la reacción que tuvo su pareja en ese entonces tras conocer el nombre y apellido de con quien le fue infiel.

«Por qué tanta maldad en ti. ¿Cuál es la necesidad de separarme de mi amigo?», contó que le dijeron.

Luego, Pamela Díaz, generó gran sorpresa tras revelar que siguen siendo amigo. Algo que no logra comprender.

«Encuentro que tú no puedes tener un amigo que se metió con tu pareja o tu expareja. Imposible», mencionó la comunicadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hay Que Decirlo! (@hayquedecirlo13)