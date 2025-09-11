Julio César Rodríguez impacta tras someterse a drástico procedimiento estético: el resultado está dando que hablar

Actualmente, Julio César Rodríguez se encuentra fuera de pantalla disfrutando de sus vacaciones. Y el rostro de Chilevisión (CHV) no se ha dedicado únicamente a descansar, sino que también aprovechó de realizarse un retoque.

Resulta que el popular periodista se sometió a un tratamiento estético con el fin de mejorar la apariencia de la piel de su rostro.

Vale señalar que este retoque no fue anunciado por Julio César Rodríguez, sino que fue la misma clínica que entregó la noticia. Mediante sus redes sociales, el centro médico compartió detalles del tratamiento que se realizó el comunicador.

«Julio César Rodríguez confió en mí y en mi equipo para un rejuvenecimiento facial integral. Realizamos una armonización full, que bien realizada no significa un rostro inflamado, sino todo lo contrario», señalaron desde la clínica.

Además, indicaron que el rostro de CHV se sometió a una «definición de borde mandibular, estructura y proyección efecto lifting, además de un look más descansado, masculino y poderoso. Porque no se trata de cambiar quién eres, sino de encontrar tu mejor versión».

Este procedimiento se llevó a cabo con ácido hialurónico y bótox. El tratamiento tiene el fin de redefinir el rostro, otorgando proyección armónica, luminosidad y un aspecto más fresco, joven y saludable, sin alterar la esencia del paciente.

De este modo, Julio César Rodríguez se suma a la larga lista de famosos que se han sometido a tratamientos estéticos como Mauricio Pinilla, Nicolás Solabarrieta, Wilma González e Ingrid Cruz que también se atendieron en el mismo centro médico.

Revisa a continuación el resultado: