Popular figura televisiva no aguanta las lágrimas tras feo comentario de Vasco Moulian sobre su cuerpo: «Tengo que seguir adelante»

El martes pasado, Vasco Moulian y Danilo 21 protagonizaron una inesperada situación en el podcast «Seré Wn».

Resulta que mientras analizaban la polémica entre Claudio Bravo y Sammis Reyes, el exdirector de Programación de Canal 13 lanzó un duro mensaje contra el tiktoker que ahora saltó a la televisión.

Esto surgió después de que Danilo 21 dijera que sabe mucho de deporte, pero que le genera inquietud el discurso que promueve el jugador de la NFL.

Frente a esto, el exactor, le señaló: «Es que voh no has hecho un abdominal en tu vida, hueón, y te debe picar eso po».

En un principio Danilo 21 se tomó el comentario con humor. Sin embargo, posteriormente indicó: «No, no he hecho, pero no creo que se trate de eso tampoco, Vasco. Qué feo. O sea, estamos hablando de quién hace deporte, quién no hace deporte».

«Estamos hablando de quién está flaca, quién no está flaca. Vasco, por favor. ¿Me entiendes? Por eso la gente te quiere sacar de Primer Plano», añadió.

Danilo 21 revela que lloró

El tema no terminó ahí. Resulta que durante este miércoles, en el programa «Que te lo digo», Danilo 21 señaló que no aguantó el llanto tras recibir diversos mensajes sobre su peso.

Sin embargo, mencionó que no lloró únicamente debido las palabras de Vasco Moulian y a las críticas.

Resulta que en el programa de farándula dio a conocer que extraña a sus padres que viven en Temuco. de quienes se tuvo que alejar para venir a Santiago en busca de nuevas oportunidades.

«El tema del peso no me importa, yo no me voy a endeudar para cambiar la ropa que tengo, aún no cobro ni si quiera mi primer sueldo», indicó.

Además, notablemente afectado mencionó: «Ayer -martes- fue eso lo que me pasó, justo pasó lo de Vasco, pero normalmente no me suele afectar, tengo que seguir adelante y ser más fuerte, es la oportunidad que tengo para ayudar a mis padres y también cumplir mi sueño

«El soltar ha sido muy difícil para mí, no tener el control de mis padres, que me necesiten en Temuco y no estar para ellos, hay necesidades que uno tiene que cumplir, pero esta era mi oportunidad. Es el síndrome del cuidador, siento que les estoy faltando».

Recordemos que Danilo 21 se hizo conocido en TikTok. Posteriormente, ha estado en paneles de programas televisivos como «Que te lo digo» y recientemente se confirmó su llegada a «Primer Plano» de CHV.