Perreolandia vuelve en octubre con la fiesta oficial de la generación del perreo: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Después de un tremendo evento en el Club Hípico durante el verano y de agotar completamente su versión invernal, se anunció el regreso de Perreolandia. El esperado evento se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en Espacio Riesco y contará con la presencia de nuestro querido DJ Janyi.

De este modo, se vivirá una nueva experiencia en la que se podría revivir los himnos que marcaron a diversas generaciones y transformar la nostalgia en una celebración que une música y recuerdos.

Vale señalar que Perreolandia es más que un evento. Es un concepto, una identidad propia, un espacio, en el que aquellos que crecieron con los clásicos del reggaetón vuelven a encontrarse; es el evento ideal para los que pertenecen a la generación del perreo de los 2000.

Tal como en el resto de versiones, esta tremenda fiesta contará con sorpresas artísticas directamente desde Puerto Rico, cuna del reggaetón.

El fenómeno Perreolandia no para. Su originalidad está aquí, y octubre será la antesala perfecta para el gran Festival de Verano que se llevará a cabo en febrero 2026.

Desde la producción del evento señalaron: «Lo que vivimos en cada Perreolandia es irrepetible. Ver a miles de personas cantando las mismas canciones que nos marcaron hace veinte años nos recuerda que el perreo no solo se baila: también es parte de nuestra historia. Queremos que la gente venga, se emocione y sienta que está en casa».

¿Cómo comprar entradas para Perreolandia?

Comprar entradas para esta tremenda fiesta es muy sencillo. Estas se encuentran disponibles a través del sistema Passline y los precios se encuentran entre $25.000 y $60.000.

La invitación es clara: formar parte de una fiesta inolvidable. Porque cuando suenan los clásicos y se enciende la pista, Perreolandia demuestra que el perreo no muere.

También te puede interesar: Jowell y Randy en Chile 2025: Cuándo, dónde y cómo comprar entradas para el show