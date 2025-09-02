Jowell y Randy en Chile 2025: Cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Recientemente, se confirmó que uno de los dúos más populares del reggaetón regresarán a Chile este año. Hablamos de Jowell y Randy, conocido como «Los Más Sueltos del Reggaetón», quienes entregarán un show único que promete revolucionar la experiencia en vivo gracias a su formato 3D.

«Estamos emocionados de volver a encontrarnos con nuestros fans chilenos, que siempre nos han dado un apoyo increíble. Este concierto será algo especial; queremos que sea una experiencia diferente, que no solo escuchen nuestra música, sino que también la vivan en una nueva dimensión», señaló el dúo.

Jowell y Randy en Chile 2025: fecha, lugar y cómo comprar entradas

Los reconocidos artistas puertorriqueños se presentarán el próximo 13 de diciembre en el Movistar Arena. De este modo, llevarán a cabo un show que contará con sus grandes éxitos. Desde sus clásticos, hasta sus canciones más nuevas. Además, el público podrá disfrutar de una producción de gran tecnología, pensada para sumergirse en un espectáculo audiovisual sin precedentes.

Por otro lado, las entradas se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket. A continuación te dejamos los precios de las ubicaciones que siguen disponibles:

Cancha Vip: $56.350

Cancha General: $37.950

Platea Baja: $41.400

Platea Alta: $29.900

Silla de ruedas: $29.900

Acompañante silla de ruedas: $29.900

2X Cancha Vip: $100.700

2x Cancha General: $65.900

Es importante señalar que Jowell y Randy cuentan con una tremenda trayectoria y son considerados como pioneros del género urbano. El dúo se formó en 2005 y cuentan con éxitos como «Hey Mister», «Vamo a Busal», entre otros.

Los puertorriqueños han podido cosechar una carrera llena de éxitos. Cuentan con múltiples álbumes de estudio, colaboraciones con artistas de renombres como Anuel AA, Bad Bunny y más. Además, han llevado a cabo giras internacionales. Todo esto los posiciona como referentes mundiales de la música urbana.