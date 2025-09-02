Primer Corte llegó a RadioActiva y anunció su participación en Vibra Fest: «Los primeros confirmados»

Durante la jornada de este martes, la popular agrupación Primer Corte llegó hasta «El Portal del Web» de RadioActiva. Instancia en la que hablaron de sus próximos proyectos y entregaron una importante noticia.

Resulta que confirmaron su participación en Vibra Fest 2025. Festival de música urbana que se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre en Espacio Riesco.

«Somos los primeros confirmados en el festival urbano más grande de Chile. El Vibra Fest», indicó Nachu Quiroz.

En tanto, Cris Alfaro señaló: «Ellos son visionarios. Por primera vez corridos chilenos en Vibra Fest».

Es importante recordar que el año pasado, evento reunió a importantes artistas como Cris MJ, Jowell & Randy y más. Además, miles de fanáticos llegaron hasta esta instancia.

Y este año, el evento buscará tener más éxito que el 2024. De este modo, se espera una jornada llena de música y sorpresas.

¿Cómo comprar entradas para Vibra Fest?

Las entradas para Vibra Fest 2025 se encuentran disponibles mediante el sistema Puntoticket.

A continuación te dejamos los tres tipos de entradas para este festival:

Vibra con Altura: Orientada a quienes buscan una vista privilegiada. Esta entrada permite disfrutar del show desde una zona elevada. El precio es de $36.000 .

Orientada a quienes buscan una vista privilegiada. Esta entrada permite disfrutar del show desde una zona elevada. El precio es de . Vibra Fans: Opción VIP que permite acceder a un espacio exclusivo. El precio es de $30.000 .

Opción VIP que permite acceder a un espacio exclusivo. El precio es de . Venta General: Entrada estándar que permite disfrutar de todo el festival. El precio es de $17.000

Vale señalar que hasta el momento, solamente Primer Corte ha confirmado su participación en el evento. De este modo, se espera que Vibra Fest anuncie próximamente al resto de artistas que dirán presente.