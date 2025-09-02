«Los rumores eran ciertos»: Querida periodista confirma su salida de Mega tras seis años en el canal y revela cómo se dio

La periodista Macarena del Real, dio a conocer durante este fin de semana que tomó la decisión de renunciar a Mega, canal en el que estuvo desde el 2019.

Recordemos que la comunicadora llegó al canal ubicado en Vicuña Mackena en diciembre de 2019. Instancia en la que realizó su práctica profesional.

Y recientemente, a través de historias en su cuenta de Instagram escribió: «Renuncié a Mega, el canal donde crecí personal y profesionalmente. Me voy agradecida y tranquila con mi decisión».

Luego, en un video, indicó: «Sí, los rumores eran ciertos. Es verdad, renuncié a Mega. Difíciles las despedidas, porque cuando uno quiere salir de un lugar, muchas veces tiene que dejar atrás a personas a las que uno le tiene mucho cariño, así que eso fue bastante complicado».

El paso de Macarena del Real en Mega

En un inicio, Macarena del Real estuvo en la sección de Deportes de Mega. Sin embargo, luego se sumó a «cambio climático». De este modo, luego llegó al equipo de meteorología junto a destacadas figuras de Mega de como el meteorólogo Jaime Leyton y el periodista Alejandro Sepúlveda.

En este sentido, según consignó ADN, hace un tiempo la profesional señaló: «Yo acepté porque sentí que se alineaba mucho con mi personalidad y con quien soy fuera del canal. O sea, yo soy periodista, pero también montañista, deportista, entonces así entré al área de Meteorología».

Por otro lado, es importante señalar que a través de redes sociales, Macarena del Real constantemente comparte contenidos de activados deportivas y de montaña. De hecho, ha participado en intensas competencias.