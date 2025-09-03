Corona rematará más de 500 mil prendas desde $650: Revisa cómo participar de la subasta online de este jueves 4 de septiembre

Hace algunas semanas, se dio a conocer que la popular cadena de retail Corona, que se fundó en 1955 por Leonardo Schupper cerrará sus tiendas de manera definitiva luego de 70 años.

Recordemos que el 13 de agosto se confirmó el quiebre ante la justicia de la tienda, que se caracterizaba por tener precios accesibles. De este modo, se puso fin a una era que contó con 59 sucursales a lo largo de todo Chile y sobre 1.800 empleados.

Y recientemente, se dio a conocer que este jueves 4 de septiembre se llevará a cabo un remate de más de 500 mil prendas y mobiliario.

¿Cómo participar del remate online de Corona?

El remate de Corona está programado para las 14:00 horas de este jueves 4 de septiembre y se llevará a cabo de manera online mediante Remates del Río.

Las prendas tendrán un costo mínimo de $650 pesos y se venderán lotes de mínimo 4 mil piezas. Estos se agruparán en cinco categorías: ropa de mujer, ropa de hombre, jeans de mujer, jeans de hombre, roma infantil, maniquíes y mobiliario de oficina.

Vale señalar que para participar de esta subaste online de productos Corona hay inscribirse a través del sitio web de Remates del Río.

Este remate contará con productos de 13 sucursales de Corona de todo Chile. Entre ellas, las de Alameda Centro, Quilpué, Vivo Imperio, Talca, Los Ángeles, Arauco Maipú y más.

Remates del Río hizo una invitación a pymes y grandes empresas a ser parte de este remate. «Oportunidad única para abastecer negocios con vestuario y equipamiento a precios increíbles», señalaron.

Las condiciones de este remate las puedes conocer en el sitio web de Remates del Río.