Querida periodista de CNN Chile fue despedida en vivo: «Te vamos a echar muchísimo de menos»

Durante la jornada de este martes, una querida periodista vivió una emotiva despedida en CNN Chile. Hablamos de ni más ni menos que de Carolina Urrejola, quien volverá a TVN, donde inició su carrera en prensa hace más de 20 años.

La comunicadora será la nueva conductora de 24 Horas Central, donde será dupla con Iván Núñez.

En este sentido, este martes, en CNN Chile Radio, el periodista Sebastián Aguirre quiso despedirse de Carolina Urrejola.

«No es cualquier despedida la de esta edición porque coincide también con el cierre de la etapa de nuestra querida Carola Urrejola aquí en CNN Chile. Este es el último día de Carola con nosotros, así que es un día de despedida», señaló.

«Es un día triste para el equipo en CNN Chile y en particular para el equipo de CNN Radio, porque queremos muchísimo a Carola, porque te admiramos muchísimo, porque vamos a extrañar tu buena onda, tu trabajo. ¿Año y medio, más o menos?», añadió.

«En total en CNN casi tres, pero en la radio año y medio», indicó Carolina Urrejola.

Carolina Urrejola es despedida por sus compañeros

Mientras el equipo aplaudía, Sebastián Aguirre señaló: «A pesar de que fue un periodo, diría yo personalmente, breve, me hubiera gustado que hubiera sido mucho más largo, quedas en el corazón de todos nosotros. Creo que hablo a nombre de todo el equipo además. Todos te vamos a echar muchísimo de menos por su talento, por tu generosidad».

Posteriormente, el periodista indicó: «Ha sido un privilegio trabajar contigo (…) Fue un sueño cumplido, gracias por todo este tiempo, lo pasamos muy bien».

Luego, Carolina Urrejola recibió un ramo de flores y expresó: «Aunque breve, inolvidable, qué quieres que te diga Sebastián, para mí también fue un gusto trabajar contigo, eres un capo, un caballero y un gran amigo».

«Gracias por estar acá hoy día (…) Cariños especiales para Fernando Paulsen con quien también compartí», añadió la periodista.

En tanto, para finalizar, Carolina Urrejola mencionó: «Me siento súper orgullosa de haber podido instalar una nueva plataforma para CNN, como es CNN Chile Radio, el área de podcast. Y lo bueno es que vamos con los chiquillos ahí en el corazón. Muchas gracias a ustedes por haberme apoyado, hasta la próxima».