Destacada periodista llega a TVN tras 17 años en Canal 13: «Asumo este desafío con entusiasmo»

Recientemente, TVN confirmó la incorporación de una popular periodista. Hablamos de Carolina Urrejola, quien volverá al canal de todos los chilenos después de pasar por diversos canales.

Recordemos que antes de su regreso a la señal estatal, la comunicadora estuvo 17 años en Canal 13. Además, también pasó por CNN Chile y Vía X.

Y ahora, Carolina Urrejola vuelve a TVN para ser parte del informativo 24 Horas Central que este 2025 celebra 35 años. De este modo, conducirá el espacio junto al periodista Iván Núñez.

Vale señalar que el regreso de la comunicadora al canal estatal se da a poco tiempo de un importante hito. Hablamos de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Por otro lado, el retorno de Carolina Urrejola se da en un mal momento del canal estatal, ya que cuenta con una millonaria deuda y malos números en términos de rating, en comparación a la competencia.

Las palabras de Carolina Urrejola sobre su regreso a TVN

La periodista conversó con TVN y se mostró contenta por su retorno. «Estoy muy contenta de volver a TVN, es volver como a mi casa. TVN y 24 Horas siempre se han caracterizado por servir a Chile y, desde que existe el Canal 24 Horas, ese compromiso es 24/7″,

Además, la comunicadora expresó que «asumo este desafío con entusiasmo y con el compromiso de aportar desde el periodismo al debate informado y plural que necesita nuestro país. TVN cumple un rol público insustituible en la construcción de una conversación que refleje a toda la ciudadanía».

