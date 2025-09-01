Pastor Rocha vuelve a encender la polémica con Sammis Reyes: «Estaba pensando en reventarle los tobillos»

Santiago Endara, conocido como «Pastor Rocha» volvió a hablar de la polémica que protagonizó con Sammis Reyes.

Recordemos que hace unas semanas, después de que se anunció que el exjugador de la NFL y Emilia Dides se convertirán en padres por primera vez, el humorista compartió un video en Instagram bromeando sobre la situación. Incluso señaló que podría ser el padrastro.

Esto no le gustó a Sammis Reyes, quien no dudó en responder. De hecho, tuvieron un polémico intercambio de palabras.

Y si bien, después, ambos señalaron que tuvieron una conversación, en la que aclararon la situación, el Pastor Rocha ha seguido con la controversia. De hecho, compartió un video rapeando parodiando el registro que subió anteriormente el deportista chileno.

Pastor Rocha vuelve a encender la polémica con Sammis Reyes

Pastor Rocha estuvo presente en una nueva versión del espacio «Entre Broma y Broma» de Luis Slimming. En esta oportunidad señaló: «Al fin me invitaron al programa. Yo estaba picado, dije ‘invitan a todos menos a mí, son de perro’. ¿Por qué me hicieron esperar tanto, hijo? Tuve que pelearme para que me inviten»

En este sentido, señaló que «yo me voy con pailones grandes al tiro, hijo».

Por otro lado, al referirse a su conflicto con Sammis Reyes, el humorista señaló: «Yo fui el tercero en una relación. Yo soy DJ, un DJ muy connotado, bueno, me dio la mitad, como corresponde… Hijo, uno es chistosito, entonces por chistosito uno tira una talla a veces, que, mira, no tiene nada de malo. Es una tallita»

Asimismo, el Pastor Rocha señaló: «Yo mido 1,71. Vio mi estatura y el loco dijo ‘no me voy a las manos con este, este es peligroso, me puede reventar los tobillos’. Yo estaba pensando en reventarle los tobillos a puros cabezazos».