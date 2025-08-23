«Salió una parte animal de proteger a la mamá de mis hijos»: El mea culpa de Sammis Reyes tras polémica reacción contra el Pastor Rocha

Sammis Reyes ha sido parte de la polémica en el último tiempo. Luego de revelar junto a su pareja, Emilia Dides, que serán padres, una situación generó controversia entre los usuarios.

Se trata de un video de humor del influencer Pastor Rocha, en el que se le insinúa a Emilia Dides, y bromea con hacerse cargo de su futuro hijo, además, también subió al columpio a Sammis, hasta con su situación económica.

Esto no le cayó nada bien al ex NFL, que respondió con duros comentarios como: «Métete con cualquier hueá menos con mi mujer y mi hijo. Se te pasó la mano, CTM«. Además, aseguró que buscaba hablar con él para arreglar las cosas.

El mea culpa de Sammis Reyes tras polémica reacción contra el Pastor Rocha

En el último capítulo de Podemos Hablar, de Chilevisión, los invitados fueron precisamente Sammis Reyes y Emilia Dides. En el programa, el deportista aprovechó para referirse a esta polémica situación:

«Asumo y hago mi mea culpa de la forma cómo reaccioné… me doy cuenta de que claro que salió mi parte animal de proteger a la persona que amo, la mamá de mis hijos«.

«Me miro en el espejo, veo también a otros padres, que les toquen un hijo, duele un poquito. Hago mi mea culpa, pero al mismo tiempo, valido que con los hijos no se juega«, agregó.

Ante la pregunta de la conductora Diana Bolocco, Sammis Reyes contó cómo se comunicó con el Pastor Rocha:

«Hablamos por teléfono, al principio era un poco tensa la situación, pero después terminamos muriéndonos de la risa. La gente no sabe esto, nosotros hablamos por teléfono, hablamos por videollamada, porque creo que es la mejor forma de afrontar un problema. Y nos morimos de la risa, fue chistoso al final».

«Me pidió perdón, lo sentí súper sincero de su parte«, reveló.

Mientras Diana Bolocco insistía en conocer más detalles, Sammis Reyes le bajó el perfil a la situación, y contó qué fue lo que le dijo: «Creo que te pasaste de la raya con nuestra familia, me pidió disculpas instantáneamente, mil veces. Lo tomé super bien, terminamos hablando media hora y sacándonos una foto en conjunto«, cerró.

