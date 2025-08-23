«Ni en mi periodo de adolescente hice ese tipo de cosas»: El mea culpa de Karol Lucero en Only Fama tras infidelidad a su esposa

Este viernes Karol Lucero salió a declarar públicamente por primera vez, tras su infidelidad que se dio a conocer. El ex Yingo habría tenido relaciones con Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, una de las colaboradoras de su medio Like Media.

La situación escaló cuando la propia DJ sacó a la luz esta infidelidad de Karol Lucero, quien habría intimado con ella estando casado con Fran Virgilio hace un par de años.

El mea culpa de Karol Lucero en Only Fama tras infidelidad a su esposa

En el programa de Mega, Only Fama, Karol Lucero comentó de entrada sobre las declaraciones de Ilaisa Henríquez: «Es super complicado. Entrevistan acá a la tercera persona en cuestión, que considero que para lo que tengo que decir es irrelevante porque soy la persona que está en una relación, que se equivocó en una muy mala decisión, entonces aquí no vengo a culpar«.

En relación con DJ Isi Glock, Karol Lucero aseguró que: «es una persona que apenas conozco, la he visto ocho veces con suerte».

Sin embargo, el conductor José Antonio Neme lo cuestionó duramente: «No entiendo que tú me digas hoy día ‘es una persona absolutamente irrelevante’ ¿Cómo le entregaste a esa persona la posibilidad que destruyera tu matrimonio?».

La pregunta impactó a Karol Lucero, quien afirmó:

«Es una pregunta que me he hecho todos los días desde que esto ocurrió, que ya fue hace dos semanas, es difícil de dar una explicación porque no buscaba nada, no tiene una lógica, no es algo que me faltara, no es algo que incluso me haya gustado. Es una estupidez que realicé, es una muy mala decisión que tomé en un momento que no la debería haber hecho«.

Ahora, Francisca García-Huidobro también lo encaró, por los dichos de Ilaisa Henríquez, que aseguró que Karol habría sido infiel en otras oportunidades, incluso, asegurando que contaba con pruebas. «Desde que tenemos una relación hace cinco años, esta es la primera (infidelidad)», aseguró Lucero.

«Soy categórico en decir, esto no ha ocurrido más veces«, agregó.

Ahora, Karol Lucero envió un mensaje para Fran Virgilio: «En esta funa sí le hice daño a alguien, le hice daño a la persona que amo, que ha estado conmigo siempre«.

«Fue una estupidez, no hay otra explicación. Tomé una muy mala decisión. Creo que fue un acto completamente deshonroso, irresponsable. Ni siquiera me cuidé, ni en mi periodo de adolescente hice ese tipo de cosas«, cerró el ex Yingo.

