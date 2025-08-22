La restricción vehicular entró en vigencia el 1 de mayo en la Región Metropolitana. Vale señalar que esta medida restringe la movilidad de diversos vehículos con el fin de cuidar la calidad del aire en la capital del país.

En este sentido, la iniciativa rige en meses de otoño e invierno, que es cuando se acumula más contaminación en Santiago. Asimismo, forma es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular rige de lunes a viernes, mientras que el horario desde las 07:30 hasta las 21:00 horas, con excepción de días feriados toda la provincia de Santiago. Además, se incluye a las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

De esta manera, la medida se volverá a aplicar el próximo lunes 25 de agosto en Santiago.

Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2025: ¿Cuándo deja de regir la medida?

La restricción vehicular lleva varios meses en vigencia en Santiago. De este modo, quienes no cumplan con la medida se arriesgan a ser multados. De este modo, es importante dejar en claro que esta iniciativa se va a estar aplicando hasta el 31 de agosto.

Recordemos que quienes no cumplan con la medida se arriesgan a recibir multas. Los montos de las infracciones se encuentran entre 1 y 1.5 UTM, lo que es equivalente a cerca de entre $68.648 y $102.972. De este modo, es importante que los conductores estén atentos para no exponerse a estas sanciones y cuidar la calidad del aire en la capital del país.

Por otro lado, cabe destacar que las personas que quieran conocer más información con respecto a cómo funciona la restricción vehicular en la Región Metropolitana, pueden ingresar al sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

También te podría interesar: ¿Sigue la lluvia en la Región Metropolitana?: Iván Torres sorprende con su pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago