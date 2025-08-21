Mega desembolsará millonario monto por entrevista a Karol Lucero y DJ Isi Glock lanza potente amenaza: «Cosa que diga…»

Durante la jornada de este miércoles se dio a conocer que Karol Lucero estará presente en Only Fama, programa de farándula de Mega. De este modo, el comunicador se sincerará sobre su infidelidad a Fran Virgilio, con quien contrajo matrimonio hace menos de un año.

El animador estará conversando con Fran García-Huidobro y José Antonio Neme. Entrevista que tuvo un costo millonario para Mega.

Resulta que según informó la periodista Paula Escobar, el canal ubicado en Vicuña Mackena gastará un monto cercano de 15 millones de pesos por la exclusiva.

Frente a esto, Ilaisa Henríquez, quien es conocida como DJ Isi Glock le hizo una potente advertencia a Karol Lucero de cara a su participación en Only Fama.

La amenaza de DJ Isi Glock a Karol Lucero

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la joven señaló: «Va el viernes… se viene dejarme mal. El vístima y todo un plan para su caída, pero tranquilidad que el domingo, cosa que diga lo contradigo con pruebas (sic)».

Además, Ilaisa Henríquez indicó: «Te invito, Karol, al viernes no victimizarte o me conocerás lo sapa que puedo ser con todo tus detallitos de Like (Media) y menores…».

Es importante señalar que después de que el domingo, Karol Lucero le confirmó a Paula Escobar que le fue infiel a Fran Virgilio, la DJ Isi Glock entregó detalles Primer Plano.

De este modo, la joven indicó que hace dos semanas tuvieron un encuentro sexual en las oficinas de Like Media, donde ella hizo un reemplazo.

Además, dio a conocer que no utilizaron condón y que incluso él le pidió que se tomara una pastilla del día después, por la cual le transfirió la mitad de su costo.