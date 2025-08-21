Aseguran que querida pareja del espectáculo habría terminado su romance: «Se filtraron unos chats de él con otra chica»

Recientemente, se dio a conocer que una popular pareja de chicos realities habría terminado su relación. Estamos hablando de ni más ni menos que de Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, más conocida como Guarén.

Es importante señalar que la historia de amor de esta pareja comenzó en Tierra Brava, espacio de Canal 13 en el que se conocieron.

Además, es importante señalar que esta nueva ruptura se da a meses de que Nicolás Solabarrieta y Guarén retomaron su romance.

Recordemos que a fines del año pasado también habían terminado. Sin embargo, se reencontraron en la Gala del Festival de Viña y volvieron a estar juntos. Noticia que fue bien recibida por parte de sus seguidores en redes.

No obstante, durante la jornada de este miércoles, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que los jóvenes habrían terminado recientemente.

«Lo volvieron a intentar y volvieron a terminar», señaló la comunicadora a través de su cuenta de Instagram.

En este sentido, explicó que «se filtraron el fin de semana unos chats de él con otra chica, y efectivamente ella terminó su relación con él. Ya no están juntos».

«Les puedo confirmar que esa relación, que es bastante seguida por la gente… ella decidió ponerle fin», agregó.

Es importante recordar que en junio de este año, Nicolás Solabarrieta estuvo en Podemos Hablar. Instancia en la que habló sobre su romance con Guarén.

Las palabras de Nicolas Solabarrieta en Podemos Hablar

En el programa de CHV, Nicolás Solabarrieta mencionó: «Estamos juntos. Estamos muy enamorados».

«Es verdad que tuvimos un distanciamiento. Terminamos en diciembre, volvimos en febrero, pero dentro de todo nos hizo bien. Capaz que fue mucha la intensidad, vivimos juntos en el reality, salimos, nos fuimos a vivir juntos», añadió en dicha instancia.

Además, Solabarrieta mencionó: «No me arrepiento de nada. Fue increíble. Pero capaz nos faltó un poco extrañarnos, tener un poco de espacio, y tuvimos nuestras diferencias, decidimos dejar la relación, y ya después nos dimos cuenta de que los dos queríamos estar con la otra persona.