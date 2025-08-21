Preocupación por delicado estado de salud de querido comediante chileno tras sufrir ACV: «Está en silla de ruedas»

Recientemente, se dio a conocer que un reconocido humorista chileno se encuentra pasando un complejo momento de salud. Hablamos de Willy Benítez.

Vale señalar que desde el entorno del comediante y actor iniciaron una campaña en redes sociales, la que busca recaudar fondos.

En este sentido, el comediante Paulo Iglesias compartió un post en Facebook, en el que señaló: «Ayudemos a un grande que está pasando por un delicado problema de salud, colaboren con lo que puedan, todo servirá para nuestro querido artista». Además, compartió una cuenta bancaria para que la gente pueda portar.

Frente a esto, Diego Benítez, hijo de Willy Benítez se mostró agradecido y mencionó: «De forma responsable tomo esta publicación, mi padre no quería exponer su estado de salud».

Asimismo, indicó que «el tema económico hoy es un tema ya insostenible llevarlo de forma familiar. Hace un tiempo sufrió un ACV y su estado actual lo tiene en silla de ruedas y utilizando pañales».

Igualmente, el hijo de Willy Benítez señaló que su abuela también está «delicada de salud», por lo que estará agradecido ante cualquier apoyo.

La carrera de Willy Benítez

Guillermo Benítez Baigorrotegui, conocido como Willy Benítez, estudió teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Y mientras estudiaba fundó la banda Beat 4, junto a su hermano y unos amigos.

En 1974 Willy Benítez llegó a la televisión. Específicamente al programa infantil Pin Pon, donde se creaba efectos visuales. Luego llegó a espacios como Ya somos amigos, La cafetera voladora y Gira Girasol.

Luego, ingresó al Festival de la una, donde destacó con su personaje Juan Gallo.

El humorista también es recordado por irrumpir en el escenario del Festival de Viña de 1983, vestido como Juan Gallo y con un tarro para protestar por la ausencia de comediante en el evento. Debido a esto fue vetado por casi un año de TVN.

Posteriormente, fue parte de programas como Sábado Gigante, Na’ que ver con Chile y Venga Conmigo, Vampiras y El Bar del Bombo.

Además, en 2018 fue invitado al escenario del Festival de Viña por parte de Bombo Fica.