«Me duele el alma»: Jorge Alís indignado critica a la organización y policías tras violencia en Independiente vs. Universidad de Chile

Durante este jueves, en RadioActiva se vivió una nueva versión de «Buscando al +QL». Sin embargo, esta vez el espacio tuvo un inicio diferente al resto de ocasiones.

Resulta que en esta oportunidad, Jorge Alís y nuestra Tenchita se tomaron un momento para hablar de los lamentables hechos que ocurrieron ayer en el marco del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Es importante señalar que en la noche de ayer, miércoles 20 de agosto, el cuadro argentino se enfrentó con el azul por Copa Sudamericana. Sin embargo, se vivió una negra jornada.

Resulta que después de que desde la barra de Universidad de Chile le lanzaran cosas a los hinchas de Independencia, estos últimos ingresaron donde los visitantes y los atacaron de forma desmedida. En este sentido, hay múltiples simpatizantes del club nacional heridos.

La indignación de Jorge Alís por incidentes en partidos entre Universidad de Chile e Independiente

En esta oportunidad, Jorge Alís, quien es hincha de Independiente, comenzó el programa diciendo que «es un día dificil por las cosas que acaban de pasar en Argentina».

De este modo, el comediante argentino lanzó una dura crítica a la organización. «¿Dónde están? Los ves mirando el partido detrás de un vidrio, viajando en primera clase, comiendo caviar, y los hijos de pu… no van a saber que la gente puede pelearse, no pueden prevenirlo», indicó.

Además, Jorge Alís expresó: «Ver gente volando de 40 metros me duele el alma».

Por otro lado, el humorista también criticó el trabajo de funcionarios policiales. «Encerrando a la gente, pegándole a la gente y empujándola hacia abajo. Me parece una crueldad, una cosa tremenda», lanzó.

«Son todos una manga de hijos de pu…, los que dirigen el fútbol, los que tienen que buscarle la seguridad a la gente y los que están pegándole a la gente», agregó Jorge Alís.