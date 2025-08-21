Sorpresa en La Moneda: Mario Marcel presenta su renuncia al Ministerio de Hacienda

Durante la jornada de este jueves, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó su renuncia al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo a lo informado por ADN, el secretario de Estado, quien permaneció en su cargo desde el inicio de la actual administración (marzo de 2022), habría explicado su salida se debe a motivos personales. Sin embargo, todavía no se entregan detalles de manera oficial.

Mario Marcel presenta su renuncia al Ministerio de Hacienda

Durante la mañana de este jueves, el ministro llegó hasta el despacho policial junto a sus asesores y no entregó declaraciones de prensa.

Vale señalar que la renuncia se desarrolla un día después de que se confirmara la salida del exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en medio de las tensiones entre los partidos oficialistas y la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) debido a la inscripción de las listas parlamentarias.

De este modo se espera que durante la tarde de este jueves se lleve a cabo la ceremonia protocolar de cambio de gabinete y que se anuncien a los nuevos ministros de Hacienda y Agricultura.

La salida de Mario Marcel significa un golpe en La Moneda. Esto se debe a que era uno de los ministros evaluados de mejor manera. Además, cumplía un rol importante para mantener la estabilidad económica.