Aseguran que Fran Virgilio echó de la casa a Karol Lucero tras infidelidad: Él estaría pensando en tomar drástica decisión

Durante los últimos días, Karol Lucero ha estado en el centro de atención. Esto después de que el mismo confirmó que le fue infiel a Fran Virgilio, con quien contrajo matrimonio hace 9 meses.

En este sentido, durante la noche de este martes, a través de su cuenta de Instagram, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, entregó nueva información sobre la pareja.

De este modo, la comunicadora dio a conocer que Fran Virgilio se habría separado de Karol Lucero. De hecho, la mujer habría echado de la casa a la mujer.

Cecilia Gutiérrez revela nueva información sobre Karol Lucero y Fran Virgilio

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia Gutiérrez señaló: «Les puedo contar que Karol y Fran en este momento están separados. Ella le dio estos días para que saque las cosas de su departamento».

De acuerdo a la periodista, Virgilio le dio una semana al animador para que saque sus pertenencias del departamento en el que vivían.

Frente a esto, Karol Dance se encontraría residiendo en la casa de su madre, quien lo estaría acompañando en este momento.

En este sentido, Cecilia Gutiérrez reveló que el comunicador estaría evaluando tomar una drástica decisión debido a las «funas» que enfrenta.

«Estaría pensando seriamente en la posibilidad de dejar el país, porque son varias cosas, ya que han ido juntando en pocos meses», señaló.

Es importante recordar que el domingo pasado, en conversación con Paula Escobar, Karol Lucero confirmó que le fue infiel a su esposa con Ilaisa Henríquez, DJ Penquista que es conocida como Isi Glock.

Vale señalar que se conocieron cuando la mujer hizo un reemplazo a la productora del animador, Like Media, donde habrían tenido relaciones sexuales.

De acuerdo a Henríquez, ella quiso vivir una experiencia con hombres, ya que es lesbiana y Karol Dance se habría ofrecido para ello.