Fran Virgilio reaparece con potente mensaje tras polémica infidelidad de Karol Dance: «Todo el amor que me mandan…»

Recientemente, Fran Virgilio, esposa de Karol Lucero, reapareció en redes sociales con un potente mensaje, después de que el comunicador le fue infiel.

Vale señalar que la DJ Ilaisa Henríquez, dio a conocer que hace aproximadamente dos semanas tuvo relaciones sexuales con el animador. Sin embargo, indició que no sabía que este estaba casado.

Frente a esto, el mismo Karol Lucero recoció su infidelidad. «Estoy muy afectado, asumo mi error, la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí, estoy seguro que esto lo planeó para salir en TV porque le van a pagar», señaló.

Fran Virgilio reaparece en redes tras infidelidad de Karol Lucero

A través de su canal de difusión de Instagram «Besties», Fran Vigilio compartió un breve, pero potente mensaje, en el que le agradeció a sus seguidores.

«Gracias. Que todo el amor que me mandan, vuelva a ustedes multiplicado», señaló la esposa de Karol Lucero.

Vale señalar que en medio de toda esta polémica, la madre de Fran Virgilio, Cecilia Virgilio también compartió unas historias en su cuenta de Instagram, que tienen relación a lo que pasó con su hija y el animador.

En una de estas publicaciones, un experto habla sobre las relaciones de pareja y señala: «El amor en pareja no es incondicional».

Posteriormente, compartió la portada del libro «Sanando heridas y patrones tóxicos» de Beethovens Bernardín, lo que dio a entender que estaría relacionado con el momento que está pasando Fran Virgilio.

También te podría interesar: Pareja de Jean Paul Pineda fue detenida por vínculo con banda delictual y esto dijo el futbolista: «Llevo muy poco tiempo con ella»