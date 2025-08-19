Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular este miércoles 20 de agosto en la Región Metropolitana: revisa hasta cuándo rige la medida

¡Atentis amigos de RadioActiva! El 1 de mayo entró en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que restringe la movilidad de varios vehículos con la finalidad de cuidar la calidad del aire y que estará en vigencia hasta el 31 de agosto.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica durante meses de otoño e invierno. Periodo en el que empeora la calidad del aire.

Vale señalar que la restricción vehicular está en vigencia entre lunes y viernes, desde las 07:30 hasta las 21:00 horas (excepto días feriados). Además, se aplica en toda la provincia de Santiago y se incluyen a las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Revisa la restricción vehicular en la Región Metropolitana este miércoles 20 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este miércoles 20 de agosto, son los que tienen patentes terminadas en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 o 1 .

. Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 0, 1, 2 o 3 .

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular: 0, 1, 2 o 3 .

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 0 o 1.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 0, 1, 2 o 3 .

Transporte de carga que no tienen sello verde: dígitos: 0, 1, 2 o 3.

Los vehículos que no tienen sello verde, no tienen permitido circular dentro del Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termina su patente.

¿Cuáles son los montos de las multas por no respetar la medida?

Resulta importante que los conductores estén atentos a la restricción vehicular. Recordemos que aquellos que no cumplan con la medida pueden ser multados. Los montos de estas sanciones se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto es equivalente a cerca de entre $68.648 y $102.972.

Por otro lado, quienes quieran conocer más detalles sobre la medida, pueden ingresar a la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.