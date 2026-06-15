José Antonio Neme alza la voz y explica el motivo de inesperado despido en Mega: «Es triste porque…»
"Además de ser un gran profesional es una gran persona", indicó José Antonio Neme.
Durante la semana pasada, se desarrolló un despido dentro de Mega que dio mucho que hablar. Se trata de la desvinculación de César Campos, quien se desempeñaba como notero del espacio matutino, «Mucho Gusto».
Frente a esto, en conversación con Que te lo digo, José Antonio Neme se refirió a esta salida.
Las palabras de Neme tras la salida de Campos
El rostro de Mega lamento la salida. «Siempre es triste porque, además de ser un gran profesional es una gran persona», indicó.
Además, expresó: «Yo me enteré súper bruscamente. La Karen también, estábamos juntos. Entonces tuvo que haber sido una decisión tomada por la jefatura».
Por otro lado, José Antonio Neme entregó detalles del motivo que habría desencadenado la salida de César Campos.
«Se nos explicó que era un tema netamente económico y que no tenía nada que ver con su rendimiento profesional, lo cual no dudo porque es un súper movilero, muy divertido, muy carismático», mencionó el periodista.
«Entonces esto respondió a un tema financiero, ajustes, números», añadió. De este modo, aclaró que no habría otra motivación detrás de su salida.
Vale señalar que en el programa «Que te lo digo» se refirieron a la teoría de que supuestamente se buscaba abrir otro cupo en el matinal para sumar otro rostro.
En este sentido, José Antonio Neme explicó que a pesar de que el matinal es «muy rentable», forma parte de un «sistema canal». De este modo, no pueden escapar de los ajustes que se realicen.
Vale señalar que en conversación con Las Últimas Noticias, Campos indicó que se trató de una «decisión que escapaba a ellos (la jefatura) y que tenía que tomarse por una situación que el canal estaba asumiendo: un ajuste».
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