Gobierno hace importante anuncio sobre el valor de las bencinas y combustibles en Chile

Recientemente, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz hizo un importante anuncio sobre el valor de las bencinas y combustibles.

En concreto, Quiroz mencionó que desde este jueves 18 de junio habrá un importante baja en los precios. Esto se explica por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El secretario de Estado, indicó: «Cuando tuvimos que tomar la difícil decisión, hubiésemos querido no tomarla, pero nos vimos obligados a ello, de subir las bencinas a causa de la guerra».

«Vamos mirando siempre los precios internacionales. Ahora que la guerra está mostrando signos de que terminará, las bencinas bajarán», explicó el ministro de Hacienda.

¿Cuándo bajará el precio de la bencina?

El secretario de estado explicó que el ajuste en los precios de las bencinas y combustibles se desarrollaría a partir de esta semana.

En concreto, Jorge Quiroz indicó que «esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los $100 pesos, y en la bencina algo similar».

De este modo, de acuerdo al Ejecutivo, la magnitud de esta alza se terminará definiendo debido a los comportamientos de los mercados internacionales, el tipo de cambio y los sistemas de estabilización de los precios que operan en Chile.

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