Stefan Kramer sorprende con nueva imitación mundialera: Mbappé enfrenta inesperado problema con el álbum

A pesar de que Chile no está clasificado, la fiebre mundialera ya llegó a nuestro país. En este sentido, recientemente, el humorista Stefan Kramer sorprendió con una imitación de una conocida estrella mundial.

Vale señalar que durante los últimos días había concretado imitaciones de otras figuras del fútbol como Mourinho y Florentino Pérez.

Y ahora fue el turno de una de las grandes estrellas del fútbol. Hablamos ni más ni menos que del francés Kylian Mbappé.

La imitación mundialera de Stefan Kramer

En el inicio del registro, el humorista comenzó a abrir unos sobres del álbum del mundial, con el objetivo de encontrarse a él mismo. Algo en lo que no había tenido éxito. «Me falta la más importante que es la mía», indicó.

Posteriormente, Stefan Kramer señaló: «Si no me sale Mbappé me sacó selfie». De este modo, terminó cumpliendo su promesa.

Además, entregó detalles de una supuesta visita a Chile. «Me voy mañana, me voy en el aeropuerto en Uber, me va a llevar un venezolano»,

En este sentido, Stefan Kramer se refirió a las cosas que aprendió en suelo nacional. Dentro de de ellas, el clásico «Pato Yáñez».

«He aprendido con Huaso Isla y por eso me gusta Chile, porque Chile da gracia, Chile tiene mucha alegría», mencionó.

De este modo, señaló que le gusta el humor del país. De hecho, destacó a Álvaro Salas y mencionó que ha disfrutado «con Miguelito».

Como si fuera poco mencionó que quiere ser modelo de Almacenes París. «Si no resulta bien, pues no tengo problemas con su rostro de Tricot», aseguró.

El video generó múltiples reacciones. «Para los que no cachan, Mbappé hablando en español habla igual a Alexis»; «Ajajajajajajjaaj te pasaste», fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Vale señalar que esta imitación tuvo el objetivo de promocionar sus presentaciones del 19 y 20 de junio en Teatro San Gines.

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