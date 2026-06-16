Padre del joven que sigue crítico tras accidente con Fran Maira lanza inesperada revelación: «No tengo palabras para describirla»

En febrero de esta año, Fran Maira protagonizó un accidente, en el cual viró cuando no correspondía y terminó chocando a un motociclista, quien terminó en estado grave.

El joven identificado como Mayerson Zapata ha tenido una lenta recuperación y sigue enfrentando las secuelas del accidente. De hecho, se mantiene en estado crítico.

En este sentido, recientemente, el padre del joven, Luis Zapata conversó con Zona de Estrellas. Instancia, en la que se refirió a la situación de su hijo.

De este modo, indicó que Mayerson sigue crítico, luchando por salir del estado vegetativo.

Las palabras del padre de Mayerson

En esta instancia, el hombre fue consultado con respecto a si es que han sido ayudados por Fran Maira.

«No se han reportado en lo absoluto, no nos han colaborado. No nos han brindado ningún medio económico. A pesar de que en reiteradas ocasiones quisimos acercarnos a ellos, pero en ningún momento lo quisieron hacer. Hasta ahora, no nos han ofrecido ni una digna disculpa, que era lo mínimo que se podía esperar, una disculpa por lo que hizo Francisca Maira a nuestro hijo», indicó.

Además, con respecto a Fran Maira expresó: «Es desalmada, es muy inhumana, es una persona muy vacía como ser humano. Yo no creí que en el mundo había personas tan vacías y aquí me encontré con una. No tengo palabras para describirla».

En este sentido indicó que los primeros días después del accidente, el papá de ella y yo nos juntamos tres veces; él fue a la clínica y yo le di toda la confianza para que ella se acercara. En ningún momento le dije que ella no se podía acercar».

«Yo acepto lo que ella dijo en la primera ocasión: ‘Atropellé a Mayerson, fue un accidente’. Hasta ahí lo acepto porque accidentes tenemos cualquiera. Pero lo que no acepto es el abandono», añadió.

Además, lanzó otro descargo contra Fran Maira. «En persona no sé quién es ella y al ritmo que vamos tampoco lo voy a saber. Sé el daño que causó, pero ella tiró la piedra y escondió su mano».

Asimismo, indicó: «No me gustan los escándalos. Quería guardarle a ella la máxima discreción como ser humano, no la quería vetar para nada, y esperando que de pronto ella se conmoviera, se dignara hacia mi familia. Y ya me di cuenta que no pasó, porque se esperaron cuatro meses… Se olvidó».

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