Fran Maira se ve involucrada en violento accidente en La Dehesa

Un grave accidente de tránsito marcó la noche de este martes en Lo Barnechea. La protagonista fue la cantante y exchica reality Fran Maira, quien colisionó con una motocicleta mientras se desplazaba en su vehículo.

El siniestro ocurrió cerca de las 21:45 horas en la intersección de Robles con Avenida La Dehesa. Tras el impacto, testigos alertaron a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar para prestar auxilio.

Información preliminar indica que el conductor de la motocicleta quedó en estado de gravedad producto del choque.

Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo la colisión, según consignó Meganoticias.

